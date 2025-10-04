Pieve sbloccati i finanziamenti Il ministro Giuli accelera l’iter per salvare il campanile
Porta in città la notizia che il sindaco Ghinelli e il parroco della Pieve don Alvaro aspettavano da nove anni. E avevano già inserito in cima all'elenco delle richieste al ministro della Cultura. Alessandro Giuli gioca d'anticipo e davanti ai ponteggi della chiesa che custodisce il Polittico del Lorenzetti annuncia lo sblocco dei finanziamenti statali per il consolidamento sismico del campanile, fermi ormai dal 2016. Due giorni fa, è stata firmata la procedura negoziata che consente un iter più snello e veloce: si procede con un avviso pubblico, senza bando, per accelerare i lavori. "Ci siamo impegnati per la Pieve, abbiamo aperto una procedura negoziata e siamo intervenuti velocemente.
