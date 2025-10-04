Pietro di Vincenzo va a fare la spesa ma si accascia a terra nel parcheggio del supermercato | nonno vigile muore stroncato dal malore a 58 anni
SAN DONÀ DI PIAVE - Stava andando a fare la spesa nel vicino supermercato quando ha avvertito un forte dolore e si è accasciato a terra: inutili i soccorsi, è morto per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
