Pierpaolo Piccioli poeta dell' ago e del filo debutta con successo sulla passerella di Balenciaga
La prima sfilata di Pierpaolo Piccioli per il marchio Balenciaga controllato dal Gruppo Kering è perfino al di sopra delle altissime aspettative che il mondo della moda riponeva in questo poeta dell'ago e del filo. Nato a Nettuno 58 anni fa, sposato con una compagna di scuola da cui ha avuto tre figli e forgiato da 25 anni di duro lavoro per Valentino, Piccioli è riuscito a mettere insieme l'alto e il basso, l'inclito e il pop, un'attenta analisi del passato per costruire un futuro migliore. “Noi siamo il nostro ricordo: tutto quel che c'è stato fa parte di quel che ci sarà per cui in questa collezione ho cercato un punto d'incontro tra me e chi mi ha preceduto” dice poco prima di far sfilare 53 magnifici modelli riassuntivi dell'estetica di Cristobal Balenciaga, Nicolas Gherquère e Demna Gvasalia, i tre bravissimi designer che l'hanno preceduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
