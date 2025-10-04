Piero Pelù pubblica sul suo sito l' inedito Sos contro il genocidio palestinese

Feedpress.me | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Ho scritto una canzone che mi è venuta dal cuore e che parla del nostro fiato sospeso per gli amici della Global Sumud Flottilla e per il genocidio palestinese. Ho deciso di metterla scaricabile gratuitamente sul mio sito perché non voglio usare piattaforme coinvolte in armi e propagande di dittatori e per questo ringrazio il presidente della mia etichetta Andrea Rosi (Sony Music) per avermelo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

