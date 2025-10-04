Piero De Luca | Il Pd campano è vivo

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Pd in Campania è vivo e darà un contributo decisivo alla coalizione per un’alternativa di Governo nazionale alla destra”. Lo ha detto il neo segretario regionale del Pd, Piero De Luca, in occasione dell’assemblea che lo ha proclamato, dopo il congresso che si è svolto lo scorso fine settimana. “ Dopo anni di commissariamento il Pd rimette in moto il motore – ha aggiunto – mette in cammino la comunità democratica che è viva, che con orgoglio riparte, soprattutto con l’energia, la passione dei propri militanti, dei segretari dei circoli, degli amministratori locali di tutti coloro che hanno contribuito a questa ripartenza con un congresso che è stato unitario, di maturità e senso di responsabilità della nostra comunità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piero De Luca: “Il Pd campano è vivo”

In questa notizia si parla di: piero - luca

Dazi, Piero De Luca (Pd): “Von der Leyen affossata dai governi sovranisti”

Piero De Luca chiude a Nargi: “Il Pd resta coerente, niente appoggio”

Regionali 2025, Piero De Luca (Pd): "Guai a bruciare il patrimonio di risultati ottenuti in Campania"

Piero De Luca (Pd):”Gravissimo atto intimidatorio ad Apolito, Sindaco Ogliastro Cilento” - facebook.com Vai su Facebook

Piero De Luca, figlio del presidente della Campania Vincenzo De Luca, è il nuovo segretario del PD in Campania - X Vai su X

Regionali Campania, Piero De Luca all'Assemblea del Pd: «Il partito è vivo, siamo alternativa al Governo nazionale alla destra» - «Il Pd in Campania è vivo e darà un contributo decisivo alla coalizione per un'alternativa di Governo nazionale alla destra». Da ilmattino.it

Piero De Luca: grazie al Governatore, ha dato l'anima - "Dobbiamo ringraziare chi in questi anni ha dato il sangue, l'anima e la vita per rilanciare la Campania: il presidente Vincenzo De Luca". Riporta ilroma.net