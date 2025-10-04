Piccola scossa in Alto Friuli ma nessun pericolo

Udinetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera la zona sei chilometri a Sudovest di Malborgetto Valbruna è stata colpita da una leggera scossa di terremoto di magnitudo 2.9. L'evento si è verificato alle 23:19 e 13 secondi ed è stato localizzato dalla sala di Roma dell'Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia in: nessun danno a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piccola - scossa

piccola scossa alto friuliPiccola scossa in Alto Friuli, ma nessun pericolo - È successo intorno alle 23:20 punto l'epicentro si trovava 6 chilometri a Sudovest del comune, mentre l'ipocentro a 8 chilometri sotto terra ... Scrive udinetoday.it

Scossa di terremoto in Friuli, epicentro a Malborghetto Valbruna - Il Friuli Venezia Giulia, e in particolare la fascia montana che include comuni come Malborghetto Valbruna, Tarvisio e Pontebba, è storicamente soggetta a eventi sismici, di varia intensità. nordest24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piccola Scossa Alto Friuli