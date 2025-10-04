Piccola scossa in Alto Friuli ma nessun pericolo

Ieri sera la zona sei chilometri a Sudovest di Malborgetto Valbruna è stata colpita da una leggera scossa di terremoto di magnitudo 2.9. L'evento si è verificato alle 23:19 e 13 secondi ed è stato localizzato dalla sala di Roma dell'Istituto Nazionale Geologia e Vulcanologia in: nessun danno a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it