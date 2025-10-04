picci in prestito allo scarlino

Prosegue la bella sinergia tra il Follonica Gavorrano e lo Scarlino Calcio 2020, sia in funzione della valorizzazione delle giovanili biancorossoblù che per rinforzare la prima squadra giallorossa che milita nel campionato di Prima categoria. Passa così in prestito dal sodalizio minerario a quello allenato da Massimo Cavaglioni il difensore Matteo Picci (foto), classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Follonica Gavorrano. Impiegato nelle scorse settimane con la Juniores nazionale biancorossoblù, Picci ha effettuato la preparazione estiva agli ordini di mister Francesco Baiano in prima squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

