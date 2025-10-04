Picasso arriva a Roma con Il linguaggio delle idee | l’arte del celebre pittore cubista in mostra al Museo Storico della Fanteria
Il Museo Storico della Fanteria di Roma ospiterà parte della vasta produzione artistica di Pablo Picasso, tra disegni, fotografie, sculture e ceramiche. Per questo nuovo autunno, il Museo Storico della Fanteria di Roma ha predisposto l’allestimento di una mostra di grande interesse, incentrata sul percorso artistico di Pablo Picasso (1881-1973), fondatore del Cubismo e personalità geniale e poliedrica che ha saputo esprimere le proprie idee e la propria creatività nei molteplici linguaggi dell’arte. Dopo una prima tappa a Napoli conclusasi lo scorso 28 settembre, la rassegna, intitolata “ Picasso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
A Roma la mostra: “Picasso – Il linguaggio delle idee” - Roma, 2 ottobre 2025 – “Questa mostra non è la solita esposizione con quadri in olio su tela, ma una rassegna della vita, dell’artista, delle idee e delle sperimentazioni artistiche di Pablo Picasso. Secondo politicamentecorretto.com
Picasso a Roma: dal 4 ottobre la mostra «Il linguaggio delle idee» al Museo della Fanteria - La mostra con 100 opere racconterà diverse tappe del percorso artistico del pittore spagnolo, dalla giovinezza trascorsa in Spagna fino all'ultimo periodo vissuto in Costa Azzurra ... Come scrive roma.corriere.it