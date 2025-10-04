Picasso a Ramallah Un monito contro l’ipocrisia del mondo dell’arte sul dramma della guerra
Qualche giorno fa conversavo con Willem Jan Renders, ex curatore del Van Abbemuseum di Eindhoven, seduto al caffè di Ges-2 a Mosca, l’incredibile casa della cultura progettata da. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
