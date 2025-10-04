Piazze di spaccio e camorra 5 arresti nel Napoletano
Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Nola hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda, nei confronti di cinque persone accusate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione, a fine di spaccio. Nel mirino un sodalizio per il controllo e la gestione delle piazze di spaccio in Casalnuovo di Napoli e zone limitrofe, che avrebbe sfruttato la forza intimidatrice del clan Tammaro sul territorio ed avrebbe agito al fine di agevolarlo e favorirne l’ascesa criminale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
