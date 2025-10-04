Piazze di spaccio e camorra 5 arresti nel Napoletano

Anteprima24.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Nola hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda, nei confronti di cinque persone accusate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione, a fine di spaccio. Nel mirino un sodalizio per il controllo e la gestione delle piazze di spaccio in Casalnuovo di Napoli e zone limitrofe, che avrebbe sfruttato la forza intimidatrice del clan Tammaro sul territorio ed avrebbe agito al fine di agevolarlo e favorirne l’ascesa criminale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

piazze di spaccio e camorra 5 arresti nel napoletano

© Anteprima24.it - Piazze di spaccio e camorra, 5 arresti nel Napoletano

In questa notizia si parla di: piazze - spaccio

"Il carcere di Foggia è una delle piazze di spaccio più grandi"

Da luoghi di aggregazione a piazze di spaccio, la banda dei giovani pusher dei Castelli. 14 arresti

Sparatoria a Taranto, morto anche un secondo uomo: lo scontro per il controllo delle piazze di spaccio

piazze spaccio camorra 5DROGA - Gestivano piazze spaccio a Casalnuovo di Napoli, 5 arresti - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della compagnia di Nola hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale ... Si legge su casertafocus.net

piazze spaccio camorra 5Cinque arresti per la gestione di piazze di spaccio a Casalnuovo - Il gruppo finito nella rete della DDA di Napoli avrebbe sfruttato la forza intimidatrice del clan Tammaro sul territorio ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Piazze Spaccio Camorra 5