Piazzatorre volo di 10 metri nel torrente con la moto | resta grave il 41enne
L’INCIDENTE. L ungo la 470, il motociclista è stato recuperato dai vigili del fuoco del nucleo «Saf». In condizioni critiche, fortunatamente non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: piazzatorre - volo
Piazzatorre, perde il controllo della moto e finisce nel fiume: salvo dopo un volo di 10 metri https://valbrembanaweb.com/redazionale/in-evidenza/piazzatorre-perde-il-controllo-della-moto-e-finisce-nel-fiume-salvo-dopo-un-volo-di-10-metri/… via @Val Bremba - X Vai su X
Piazzatorre, volo di 10 metri nel torrente con la moto: resta grave il 41enne - L ungo la 470, il motociclista è stato recuperato dai vigili del fuoco del nucleo «Saf». Scrive ecodibergamo.it