Piazza Togliatti via ai lavori
di sistemazione del ‘lato b’. Gli interventi riguardano il lato della piazza opposto al corso pedonale. Un’area sulla quale da tempo commercianti e residenti chiedono al Comune di mettere le mani. Aspettando il restyling completo della piazza del mercato, con un progetto unitario di trasformazione, l’amministrazione ha deciso di eseguire alcuni lavori di sistemazione per 160mila euro. I lavori si dividono in due filoni. Il primo riguarda la manutenzione straordinaria di marciapiedi e sistemazione del verde e arredo urbano tra via Pascoli e via de Amicis. L’obiettivo è la messa in sicurezza del transito pedonale in prossimità delle aiuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
! La Fiera di Scandicci 2025 sta per cominciare! Sabato 4 ottobre 2025 ? Ore 10:00 – corteo in partenza da Piazza Togliatti Arrivo e cerimonia inaugurale nell'area EXPO del Parco dell'Acciaiolo Vi aspettiamo per vivere insieme l'inizio dell'eve
