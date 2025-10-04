Piazza Armerina sotto choc dopo l' incidente della 19enne lanciatasi dall' auto in corsa | convocati i testimoni
Sono stati convocati per questo pomeriggio al commissariato di pubblica sicurezza di Piazza Armerina alcuni testimoni che avrebbero assistito al ferimento della 19enne che ieri pomeriggio si sarebbe lanciata dall’auto in corsa del fidanzato con il quale avrebbe litigato. L'incidente sarebbe avvenuto in una strada del quartiere Casalotto del paese dell’Ennese. La Procura di Enna ha delegato la. 🔗 Leggi su Feedpress.me
