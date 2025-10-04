Piantumazione ulivi resistenti alla xylella e formazione | siglato protocollo

MESAGNE - Firmato il protocollo di intesa tra il Comune di Mesagne e Coldiretti Brindisi, lo scorso mercoledì 1 ottobre la sottoscrizione del documento: in rappresentanza dei rispettivi enti, il sindaco Antonio Matarrelli e il presidente Giovanni Ripa hanno siglato l’intesa per favorire la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

