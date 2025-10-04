Piantedosi | la protesta cambia bandiera allarme rivolta nelle piazze

Sbircialanotizia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le piazze italiane tornano a riempirsi e la politica incrocia lo sguardo dei manifestanti. All’indomani dei cortei pro-Palestina e delle dichiarazioni incrociate fra governo e sindacato, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interviene da Leopolda 13 per mettere ordine fra numeri, responsabilità e timori di scontro sociale. Uno scontro semantico che divide le piazze In un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

piantedosi la protesta cambia bandiera allarme rivolta nelle piazze

© Sbircialanotizia.it - Piantedosi: la protesta cambia bandiera, allarme rivolta nelle piazze

In questa notizia si parla di: piantedosi - protesta

piantedosi protesta cambia bandieraLe preoccupazioni di Piantedosi per i cortei pro Gaza, l'asse con Mattarella. Ciriani: "E se ci scappa il morto?" - Le paure del ministro degli Interni per gli "ingegneri della collera" (imbucati nei cortei) e per la radicalizzazione dei docenti su Gaza. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Piantedosi Protesta Cambia Bandiera