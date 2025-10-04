Le piazze italiane tornano a riempirsi e la politica incrocia lo sguardo dei manifestanti. All’indomani dei cortei pro-Palestina e delle dichiarazioni incrociate fra governo e sindacato, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interviene da Leopolda 13 per mettere ordine fra numeri, responsabilità e timori di scontro sociale. Uno scontro semantico che divide le piazze In un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Piantedosi: la protesta cambia bandiera, allarme rivolta nelle piazze