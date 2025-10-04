Piantedosi alla Leopolda | Il momento dello sgombero di CasaPound si sta avvicinando

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è tornato a parlare dell'occupazione abusiva di via Napoleone III all'Esquilino, gestita da CasaPound. L'occasione è stata la giornata d'apertura della kermesse di Italia Viva alla Leopolda di Firenze, "Vivaio Italia".

Piantedosi avverte: "Si sta avvicinando il momento dello sgombero di CasaPound a Roma" - È quanto dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso di un dialogo con il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in occasione della giornata d'apertura della kermesse alla stazione ...

