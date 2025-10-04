"L’8 ottobre porteremo in consiglio comunale il piano di riequilibrio. Alle chiacchiere e ai numeri a vanvera risponderemo coi fatti". Ad annunciare la proposta sui debiti nei confronti dell’Unione dei Comuni è il sindaco di Vicchio aggiungendo che le pendenze "saranno saldate dal Comune e che nessuno pagherà i debiti di qualcun altro. Lo dico – afferma Francesco Tagliaferri – al centrodestra che oggi attacca ma si dimentica di aver sostenuto alle scorse elezioni amministrative proprio l’ex sindaco che ha grosse responsabilità per questa situazione". L’ex sindaco Carlà Campa però, da parte sua, definisce "un fallimento spacciato per un successo" il recente accordo che prevede un contributo di solidarietà di 240mila euro da parte dell’Unione dei Comuni, e la sottoscrizione di un piano di rientro per i debiti maturati principalmente per la gestione associata della polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano per salvare Vicchio. Ma è scontro sui debiti