Piano per Gaza Trump ad Hamas | Fate in fretta Miliziani spaccati Netanyahu | Idf resterà nella Striscia

La tregua è fragile. La speranza robusta. Dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace di Donald Trump e la frenata di Israele ai combattimenti, la tregua sembra reggere. Anche se in serata, il premier Benjamin Netanyahu ha dettato le sue linee rosse, annunciando in un videomessaggio tv che l'Idf resterà nella Striscia durante l'attesa liberazione degli ostaggi e che il gruppo di miliziani palestinesi sarà "disarmato, diplomaticamente tramite il piano di Trump o militarmente da parte nostra" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

