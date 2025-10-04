Piano per Gaza Trump ad Hamas | Fate in fretta Miliziani spaccati Netanyahu | Idf resterà nella Striscia
La tregua è fragile. La speranza robusta. Dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace di Donald Trump e la frenata di Israele ai combattimenti, la tregua sembra reggere. Anche se in serata, il premier Benjamin Netanyahu ha dettato le sue linee rosse, annunciando in un videomessaggio tv che l'Idf resterà nella Striscia durante l'attesa liberazione degli ostaggi e che il gruppo di miliziani palestinesi sarà "disarmato, diplomaticamente tramite il piano di Trump o militarmente da parte nostra" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: piano - gaza
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa
Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti
#Israele – I ministri di estrema destra contrari al piano. #Smotrich: "La decisione del primo ministro di interrompere le operazioni militari a Gaza City e di avviare colloqui di pace è un grave errore". #BenGvir: "Se Hamas esisterà ancora dopo la liberazion - X Vai su X
#Gaza, #Meloni: il piano #Trump è luce di pace, sono fiera dell’apporto dell’Italia - facebook.com Vai su Facebook
Ecco il testo integrale della risposta di Hamas al piano presentato da Trump - Hamas ha accettato al piano presentato il 29 settembre scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia ... iltempo.it scrive
Piano di pace di Trump per Gaza, come si è arrivati all’apertura di Hamas - L’apertura di Hamas al piano di pace per Gaza proposto dal presidente Usa potrebbe rappresentare un’occasione per avviare una stabilizzazione più ampia del Medio Oriente, con la possibilità di estende ... Lo riporta tg24.sky.it