Piano di pace Trump esulta per la resa di Hamas Israele ora si fermi Meloni | Subito il cessate il fuoco
La svolta è vicinissima. Hamas è pronta a liberare gli ostagg i e ad accettare il piano di pace di Trump. Un passaggio storico maturato nella notte che fa esultare il presidente degli Stati Uniti: “Credo che sia pronta a una pace duratura”. “Israele interrompa immediatamente bombardamenti su Gaza per il rilascio degli ostaggi in modo sicuro e rapido” chiede il presidente americano, s crivendo sul suo social Truth perché, aggiunge, “al momento è troppo pericoloso farlo”. “Stiamo già discutendo sui dettagli da definire (del suo piano, ndr.). Non si tratta solo di Gaza, si tratta della pace a lungo ricercata in Medio Oriente” aggiunge Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: piano - pace
Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video
Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo
Zelensky respinge le concessioni territoriali: tensioni sul piano di pace proposto da Putin
La Casa Bianca scrive che a breve Trump risponderà "all'accettazione del suo piano di pace da parte di Hamas" @ultimoranet - X Vai su X
Gianni Berrino Mentre il mondo guarda al piano di pace di Trump, Pd e Landini scelgono di opporsi per puro calcolo politico. Noi stiamo dalla parte della pace, delle istituzioni e delle soluzioni, non dei conflitti - facebook.com Vai su Facebook
Il piano di pace per Gaza, pressione su Hamas. Trump: «Hanno 3-4 giorni per rispondere di sì» - Nervosismo dei Paesi arabi per le modifiche ottenute da Netanyahu che dice «no» allo Stato palestinese ... Secondo msn.com
Hamas: «Pronti a liberare gli ostaggi». L’Idf sospende gli attacchi su Gaza. Trump: «Pace vicina» - L’organizzazione palestinese, però, non ha accettato tutti i punti del piano Usa e vuole trattare. Lo riporta unionesarda.it