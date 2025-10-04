Piano di pace Trump esulta per la resa di Hamas Israele ora si fermi Meloni | Subito il cessate il fuoco

La svolta è vicinissima. Hamas è pronta a liberare gli ostagg i e ad accettare il piano di pace di Trump. Un passaggio storico maturato nella notte che fa esultare il presidente degli Stati Uniti: “Credo che sia pronta a una pace duratura”. “Israele interrompa immediatamente bombardamenti su Gaza per il rilascio degli ostaggi in modo sicuro e rapido” chiede il presidente americano, s crivendo sul suo social Truth perché, aggiunge, “al momento è troppo pericoloso farlo”. “Stiamo già discutendo sui dettagli da definire (del suo piano, ndr.). Non si tratta solo di Gaza, si tratta della pace a lungo ricercata in Medio Oriente” aggiunge Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

