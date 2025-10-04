Piano di pace per Gaza la svolta è reale | Netanyahu ferma l’offensiva nella Striscia domani il primo vertice in Egitto

Hamas e Israele vedono di buon grado il piano di pace per Gaza proposto da Donald Trump. Ma il traguardo verso la cessazione del conflitto non è ancora vicino. Al momento, all’Idf è stato è stato ordinato di fermare le “operazioni offensive” a Gaza City e di attuare solamente le misure difensive. La notte scorsa, secondo Ynet, il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe convocato le consultazioni d’emergenza. Si tratterebbe di una contromisura strategica dopo l’apertura dei jihadisti palestinesi. All’incontro avrebbero preso parte il ministro della Difesa, Israel Katz e il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer, ma non erano stati invitati i ministri di ultranazionalisti Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

