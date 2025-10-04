Piano di pace per Gaza la svolta è reale | Netanyahu ferma l’offensiva nella Striscia domani il primo vertice in Egitto
Hamas e Israele vedono di buon grado il piano di pace per Gaza proposto da Donald Trump. Ma il traguardo verso la cessazione del conflitto non è ancora vicino. Al momento, all’Idf è stato è stato ordinato di fermare le “operazioni offensive” a Gaza City e di attuare solamente le misure difensive. La notte scorsa, secondo Ynet, il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe convocato le consultazioni d’emergenza. Si tratterebbe di una contromisura strategica dopo l’apertura dei jihadisti palestinesi. All’incontro avrebbero preso parte il ministro della Difesa, Israel Katz e il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer, ma non erano stati invitati i ministri di ultranazionalisti Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: piano - pace
Hamas dice sì al piano di Trump, il Presidente Usa: "Siamo davvero vicini alla pace" – Il video
Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo
Zelensky respinge le concessioni territoriali: tensioni sul piano di pace proposto da Putin
Il piano di pace statunitense, già approvato da Israele, condiviso dagli Stati europei, da molti Stati islamici e dall’Autorità Nazionale Palestinese, grazie alla mediazione dei Paesi arabi e in particolare del Qatar, che desidero ringraziare per i suoi sforzi, ha ricev - X Vai su X
Nella risposta al piano Usa il gruppo loda gli «sforzi per la pace». Trump: «Israele fermi subito le bombe». Bibi «sorpreso» - facebook.com Vai su Facebook
Guerra a Gaza e risposta di Hamas. Giorgia Meloni: "Piano di Pace Trump squarcia le tenebre" - La premier Meloni ribadisce il ruolo dell’Italia nel sostenere il dialogo a Gaza e nel favorire il successo del piano Trump. Secondo notizie.it
Gaza, il piano di Trump in 20 punti e la piattaforma di Hamas: da dove iniziano i negoziati per la pace - Per gli Stati Uniti al Cairo sarà presente l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff. Segnala quotidiano.net