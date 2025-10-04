Piano di pace in Medio Oriente | Hamas diviso L’ala dura | no al disarmo totale e al rilascio immediato degli ostaggi

GAZA – La pace in Medio Oriente è davvero vicina? Hamas ha dichiarato al mondo di aver accettato gran parte del piano di pace del presidente Trump. Ma internamente, Hamas rimane profondamente divisa su come procedere, lo scrive il Wall Street Journal. Hamas, rileva il quotidiano, ha usato un linguaggio evasivo che alcuni osservatori hanno ritenuto problematico per . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Piano di pace in Medio Oriente: Hamas diviso. L’ala dura: no al disarmo totale e al rilascio immediato degli ostaggi

