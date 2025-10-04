Piano di pace Gaza | svolta diplomatica o tregua illusoria?

Piano di pace Gaza: Hamas apre al dialogo, Israele impone condizioni, Trump rilancia la trattativa. In una svolta diplomatica che potrebbe cambiare il corso del conflitto israelo-palestinese, Hamas ha annunciato di aver accettato alcuni elementi del piano di pace Gaza proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non si tratta di un’accettazione totale, ma di un’apertura significativa che lascia intravedere spiragli di trattativa. I punti principali del piano. Secondo fonti diplomatiche, il piano prevede: Il rilascio immediato di tutti gli ostaggi israeliani, vivi e deceduti.. La cessazione dei bombardamenti su Gaza da parte di Israele. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Piano di pace Gaza: svolta diplomatica o tregua illusoria?

