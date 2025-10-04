Petrolchimico il nodo urea rosa | Yara senza un piano entro il 2028 si rischia lo stop della produzione

Ferrara, 4 ottobre 2025 – Far muovere la politica per consentire la produzione dell’urea rosa secondo i crismi e le regole europee: è questo l’appello che arriva dal petrolchimico dove Yara è pronta con la tecnologia necessaria per l’urea rosa ma dove, senza un intervento politico, dal 2028 si rischia di fermare la produzione e perdere un pezzo cruciale dello stabilimento estense. “Non possiamo permettere che un tema di adeguamento regolatorio diventi una condanna per i lavoratori e per il territorio – avverte Luigi Baiano, segretario Femca Cisl Ferrara –. Yara è pronta, ma senza la politica non basterà: la produzione rischia seriamente”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Petrolchimico, il nodo urea rosa: “Yara, senza un piano entro il 2028, si rischia lo stop della produzione”

In questa notizia si parla di: petrolchimico - nodo

Idrovia, in aula il punto sui lavori. Petrolchimico, il nodo dei ponti. Sobbe: "Navigabili pochi chilometri" - Il comandante della motonave critico: "Valle Lepri chiusa da anni e manca un attracco pubblico". Secondo ilrestodelcarlino.it

In Regione soluzione per il "nodo" Valsugana a Rosà: un semianello che bypassa a sud il centro asfissiato dal traffico - Il centro di Rosà, stretto nell'incrocio tra quelle che erano due statali importanti, la 245 e la 47, e che sono tuttora arterie di grande ... Segnala ilgazzettino.it