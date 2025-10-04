Pescara del Tronto c’è la svolta Ok al ripristino dei sottoservizi i privati possono avviare i progetti

Pescara del Tronto, uno dei borghi simbolo della devastazione causata dal terremoto del 2016, compie un passo decisivo verso la rinascita. La Conferenza dei Servizi Speciale ha approvato il progetto per il ripristino delle opere di urbanizzazione e la riconfigurazione morfologica della frazione di Arquata del Tronto, consentendo a gran parte dei residenti di presentare i propri progetti di ricostruzione privata. Il via libera riguarda l’intera frazione, con l’esclusione delle aree classificate a rischio idrogeologico: qui sarà necessario predisporre specifici interventi di mitigazione che saranno inclusi nell’ambito della realizzazione della nuova lottizzazione di Pescara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pescara del Tronto, c’è la svolta. Ok al ripristino dei sottoservizi, i privati possono avviare i progetti

In questa notizia si parla di: pescara - tronto

