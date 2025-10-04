Pesaro spiava la ex e il nuovo compagno con i droni Condannato a un anno l' avvocato maceratese | sarà rieducato

PESARO Droni e Gps per spiare la ex e il suo nuovo compagno: condannato a un anno per stalking un avvocato 65enne del Maceratese, M.B., che non accettava la fine della relazione. Avrebbe quindi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

