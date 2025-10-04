Pesaro spiava la ex e il nuovo compagno con i droni Condannato a un anno l' avvocato maceratese | sarà rieducato
PESARO Droni e Gps per spiare la ex e il suo nuovo compagno: condannato a un anno per stalking un avvocato 65enne del Maceratese, M.B., che non accettava la fine della relazione. Avrebbe quindi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: pesaro - spiava
Pesaro, non solo minacce al nuovo fidanzato, anche i droni per sorprendere la ex: chiesto un anno e mezzo per l'avvocato stalker - Avvocato accusato di stalking nei confronti del nuovo compagno della ex: ieri le richieste di condanna da parte del pm a 18 mesi. Secondo msn.com