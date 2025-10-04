Perugia - Roma in bici per dire no al divieto aromi nelle e-cig
Roma, 4 ott. (askanews) - Si è conclusa a Roma, davanti al Ministero della Salute, la sesta edizione della "Ride 4 Vape", il viaggio simbolico in bicicletta nato nel 2020 per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sui danni del fumo tradizionale e sul principio della riduzione del rischio legato alla sigaretta elettronica. Protagonista Umberto Roccatti, Presidente di ANAFE Confindustria e Vicepresidente di IEVA, Associazioni che rappresentano il comparto dei prodotti da svapo a livello nazionale ed europeo. "Mi è andata molto bene, sono molto soddisfatto, 201 chilometri, 6 ore e mezza, una buona media. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
