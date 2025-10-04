Perugia la notte violenta del centro storico | residenti in rivolta dopo l’ennesima rissa tra giovani ubriachi

Un'altra notte di caos e paura nel cuore di Perugia, trasformato in un palcoscenico di violenza e inciviltà, lasciando i residenti in balia di ubriachi e risse. L'ultimo episodio si è consumato alle cinque di mattina, nella zona universitaria. Una ventina di ragazzi, per lo più giovani, ha.

Paura nella notte, uno sconosciuto lo accoltella in centro storico a Perugia - Per quello che potrebbe essere un tentativo di rapina o il gesto di un violento trovato nel posto sbagliato e nel momento sbagliato.

Sequestrata e violentata tutta la notte: c'è un arresto - Avrebbe a un nome e un volto l'aguzzino di una ragazza ventenne, abusata e sequestrata tutta la notte in un locale del centro storico di Perugia.