Da oltre quarant’anni, la serie Dragon Ball continua ad affascinare un pubblico globale grazie alla sua miscela di combattimenti epici, umorismo memorabile e personaggi indimenticabili. Dalle prime avventure di Goku alle battaglie cosmiche di Dragon Ball Super e Daima, il franchise ha introdotto protagonisti e antagonisti che hanno lasciato un’impronta duratura nel mondo dell’anime. Tra questi, alcuni personaggi si sono distinti per popolarità e rilevanza, diventando vere icone del genere. majin buu. L’introduzione di Majin Buu in Dragon Ball Z ha sorpreso i fan. Questo potente villain rosa, amante delle caramelle, è tanto imprevedibile quanto pericoloso, capace di distruggere intere città e trasformare gli avversari in dolciumi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Personaggi iconici di dragon ball: ecco la classifica dei più popolari