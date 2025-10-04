Perseguita una parrucchiera e perde la licenza da guardia giurata

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso proposto da un uomo contro i provvedimenti che lo hanno privato dello status di guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi, a seguito di un ammonimento per stalking.I fatti: passaggi, inseguimenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

