Perseguita una parrucchiera e perde la licenza da guardia giurata
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso proposto da un uomo contro i provvedimenti che lo hanno privato dello status di guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi, a seguito di un ammonimento per stalking.I fatti: passaggi, inseguimenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
