Perrone segna un gol assurdo in Atalanta-Como | convalidato dalla tecnologia resta incredulo
Incredibile rete da parte del giocatore del Como, Maximo Perrone che - sbagliando un cross - si inventa un gol pazzesco: palla prima sul palo, poi sulla traversa e quindi fuori. Ma la tecnologia convalida tutto: sul rimbalzo aveva superato la linea della porta di Carnesecchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
