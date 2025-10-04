Perrone segna un gol assurdo in Atalanta-Como | convalidato dalla tecnologia resta incredulo

Incredibile rete da parte del giocatore del Como, Maximo Perrone che - sbagliando un cross - si inventa un gol pazzesco: palla prima sul palo, poi sulla traversa e quindi fuori. Ma la tecnologia convalida tutto: sul rimbalzo aveva superato la linea della porta di Carnesecchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

