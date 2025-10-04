Perrone risponde a Samardzic Atalanta-Como 1-1

Ilgiornaleditalia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo pareggio di fila in campionato per entrambe BERGAMO - Ritmi alti e tanto spettacolo per lunghi tratti di partita alla New Balance Arena di Bergamo, dove Atalanta e Como fanno 1-1, raccogliendo entrambe il secondo pareggio consecutivo in campionat. Tante assenze, da una parte e dall'altra, ta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

perrone risponde a samardzic atalanta como 1 1

© Ilgiornaleditalia.it - Perrone risponde a Samardzic, Atalanta-Como 1-1

In questa notizia si parla di: perrone - risponde

Atalanta-Como, Perrone risponde a Samardzic: 1-1 tra Juric e Fabregas

Atalanta Como 1-1: Perrone risponde a Samardzic e strappa un punto prezioso a Bergamo

Lampo di Samardzic, risponde Perrone: tra Atalanta e Como è un bel pareggio

perrone risponde samardzic atalantaPari tra Atalanta e Como: Perrone risponde a Samardzic - Dopo la vittoria casalinga in rimonta in Champions League, l'Atalanta viene fermata in casa dal Como: 1- corrieredellosport.it scrive

perrone risponde samardzic atalantaPerrone risponde con fortuna a Samardzic, il derby tra Atalanta e Como finisce in parità - Juric e Fabregas (non in panchina) maturano il secondo pareggio consecutivo dopo un primo tempo molto più entusiasmante della ripresa ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Perrone Risponde Samardzic Atalanta