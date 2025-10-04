Ai microfoni ufficiali del club, l’ex Roma Diego Perotti ha rilasciato una lunga intervista in cui ha esordito ricordando i vecchi match con la Fiorentina, prossima avversaria in campionato: “Diciamo che fu una bella vittoria per noi, ottenuta su un campo difficile, dove per due volte ci ripresero il risultato. Gerson segnò l’1-0 e poi il 2-1. La Fiorentina aveva Veretout, Simeone, il povero Davide Astori e in panchina allenava Pioli come oggi. In generale, comunque, le partite in cui ho fatto gol, non le scordo. Anche perché non sono tantissime. E nell’azione che mi portò a rete, ricordo di aver fatto un bel controllo su lancio di Radja. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Perotti: “La Roma per me è stata un dono. Pellegrini può fare una grande stagione”