Perotti | La Roma per me è stata un dono Pellegrini può fare una grande stagione
Ai microfoni ufficiali del club, l’ex Roma Diego Perotti ha rilasciato una lunga intervista in cui ha esordito ricordando i vecchi match con la Fiorentina, prossima avversaria in campionato: “Diciamo che fu una bella vittoria per noi, ottenuta su un campo difficile, dove per due volte ci ripresero il risultato. Gerson segnò l’1-0 e poi il 2-1. La Fiorentina aveva Veretout, Simeone, il povero Davide Astori e in panchina allenava Pioli come oggi. In generale, comunque, le partite in cui ho fatto gol, non le scordo. Anche perché non sono tantissime. E nell’azione che mi portò a rete, ricordo di aver fatto un bel controllo su lancio di Radja. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Perotti: “Gasperini mi ha cambiato la vita, mi aspetto una Roma offensiva”
«Totti faceva un altro sport»: Diego Perotti e il racconto di una Roma “pazzesca”. «Gasperini farà grandi cose, io ho giocato in una squadra di campioni. In una cosa ero il migliore d’Europa»
Everton-Roma Legends: si aggiungono Pizarro, Tonetto, Perotti e Lima
Perotti: "La Roma per me è stata un dono. Dovbyk-Soulé? I rigori si possono sbagliare" - L'ex giallorosso: "Sia Mati che Artem hanno avuto il coraggio di prendere la palla e tirare in un momento difficile. Come scrive ilromanista.eu
Roma, Gerson in arrivo e si tratta per il genoano Perotti - Sogliano: la Roma non vuole andare oltre i 7 milioni mentre la richiesta è di 12 ... Scrive ilmessaggero.it