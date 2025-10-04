Perinetti su Conte | Non si affeziona ai moduli resta fedele solo alle sue idee

"> L’ex dirigente Giorgio Perinetti ricorda i primi passi di Antonio Conte e analizza l’attuale Napoli in un’intervista rilasciata a Fabio Tarantino per il Corriere dello Sport «Se giochi una partita preparata da Conte, sembra di averla già giocata». Giorgio Perinetti prende in prestito la celebre frase di Bonucci per descrivere l’essenza di Antonio Conte. Un concetto, spiegato al Corriere dello Sport, che rivela il segreto di un allenatore capace di plasmare le proprie squadre senza innamorarsi dei moduli, restando fedele soltanto alle sue idee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Perinetti su Conte: «Non si affeziona ai moduli, resta fedele solo alle sue idee»

