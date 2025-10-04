Perinetti si racconta | Conte un predestinato sapevo sarebbe diventato un grande allenatore Ecco cosa successe quella volta alla Juve con Ancelotti…

Perinetti si è raccontato in una toccante intervista, tra campo e vita. Ecco cosa ha detto anche sul periodo alla Juventus. Giorgio Perinetti è un navigato dirigente sportivo, custode di un calcio che ha visto trasformarsi in oltre 50 anni di carriera. Dalle aule del liceo classico con Verdone e De Sica alle panchine della Serie A, la sua vita è stata un susseguirsi di vittorie, decisioni complicate e dolori profondi. La perdita della moglie e poi della figlia Emanuela, portata via dall’anoressia, lo hanno segnato, ma allo stesso tempo hanno acceso in lui una nuova missione: evitare che altri vivano lo stesso dramma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

