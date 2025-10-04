Perinetti si esprime così tra vita privata e calcio giocato. Il racconto del dirigente Giorgio Perinetti è un navigato dirigente sportivo, custode di un calcio che ha visto trasformarsi in oltre 50 anni di carriera. Dalle aule del liceo classico con Verdone e De Sica alle panchine di serie A, la sua vita è stata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Perinetti: «Non ho capito mia figlia e l’anoressia, è il mio più grande dolore. Il calcio mi ha salvato la vita. Maradona, Conte, Ancelotti, Eriksson: vi racconto tutto»