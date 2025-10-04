Perinetti | Non ho capito mia figlia è la mia disperazione Quando dissi a Maradona del doping

Oltre 50 anni di carriera da dirigente ai massimi livelli. "Cominciai con Herrera, mi portò in panchina come regalo Ritardai un cambio, Ancelotti s’infuriò ma la Juve fece gol. Il calcio mi ha aiutato a non pensare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perinetti: "Non ho capito mia figlia, è la mia disperazione. Quando dissi a Maradona del doping"

