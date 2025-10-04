Perinetti | Non ho capito mia figlia è la mia disperazione Quando dissi a Maradona del doping

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 50 anni di carriera da dirigente ai massimi livelli. "Cominciai con Herrera, mi portò in panchina come regalo Ritardai un cambio, Ancelotti s’infuriò ma la Juve fece gol. Il calcio mi ha aiutato a non pensare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

perinetti non ho capito mia figlia 232 la mia disperazione quando dissi a maradona del doping

© Gazzetta.it - Perinetti: "Non ho capito mia figlia, è la mia disperazione. Quando dissi a Maradona del doping"

In questa notizia si parla di: perinetti - capito

perinetti ho capito miaPerinetti: "Non ho capito mia figlia, è la mia disperazione. Quando dissi a Maradona del doping" - "Cominciai con Herrera, mi portò in panchina come regalo Ritardai un cambio, Ancelotti s’infuriò ma la Juve fece gol. Da gazzetta.it

perinetti ho capito miaPerinetti: «Ho perso tutto, ma il calcio mi tiene in vita» - Intervista di Gregorio Spigno sulla Gazzetta dello Sport a Giorgio Perinetti: tra il dolore per la perdita della figlia Emanuela e i ricordi con Maradona, Conte e Ancelotti. Da ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Perinetti Ho Capito Mia