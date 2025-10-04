Pergola la fiera del tartufo decolla con la miss

Domani sarà Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, l’ospite speciale della prima domenica della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. "Marchigiana come noi (è nata a San Severino, ndr), ha portato il suo talento e il suo sorriso in programmi televisivi amatissimi come ‘Avanti un altro!’ e ‘Paperissima’, e al cinema accanto a Leonardo Pieraccioni in ‘Un fantastico via vai’ – evidenzia il vicesindaco e assessore ai grandi eventi della città dei Bronzi, onorevole Antonio Baldelli -. Con la sua eleganza e semplicità, Carlotta conferirà un tocco di bellezza alla manifestazione, rendendo ancora più unico l’incontro con uno dei nostri tesori più preziosi: il tartufo bianco pregiato di Pergola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

