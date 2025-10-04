Domani sarà Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, l’ospite speciale della prima domenica della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. "Marchigiana come noi (è nata a San Severino, ndr), ha portato il suo talento e il suo sorriso in programmi televisivi amatissimi come ‘Avanti un altro!’ e ‘Paperissima’, e al cinema accanto a Leonardo Pieraccioni in ‘Un fantastico via vai’ – evidenzia il vicesindaco e assessore ai grandi eventi della città dei Bronzi, onorevole Antonio Baldelli -. Con la sua eleganza e semplicità, Carlotta conferirà un tocco di bellezza alla manifestazione, rendendo ancora più unico l’incontro con uno dei nostri tesori più preziosi: il tartufo bianco pregiato di Pergola". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pergola, la fiera del tartufo decolla con la miss