Perfezionismo scolastico | perché gli studenti ambiziosi stanno bene mentre i veri perfezionisti soffrono di ansia e depressione Una ricerca in Finlandia svela i motivi

Orizzontescuola.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca finlandese condotta su 2005 studenti delle scuole superiori ha messo in luce come il perfezionismo rappresenti un fenomeno complesso nella vita scolastica, con effetti che possono variare drasticamente a seconda della presenza o meno di supporto sociale da parte di insegnanti, psicologi scolastici, famiglia e amici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perfezionismo - scolastico

Dispersione scolastica, da novembre a marzo «spariti» 185 studenti - Da novembre a marzo, 185 studenti – tra istituti comprensivi e scuole superiori – sono «spariti» dai radar. ecodibergamo.it scrive

Calendario Scolastico 2025/26: studenti e prof delusi, cosa accadrà quest’anno - Calendario scolastico deludente per i professori e per gli studenti, non accontenta nessuno, nemmeno i genitori. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Perfezionismo Scolastico Perch233 Studenti