Perfezionismo scolastico | perché gli studenti ambiziosi stanno bene mentre i veri perfezionisti soffrono di ansia e depressione Una ricerca in Finlandia svela i motivi
Una ricerca finlandese condotta su 2005 studenti delle scuole superiori ha messo in luce come il perfezionismo rappresenti un fenomeno complesso nella vita scolastica, con effetti che possono variare drasticamente a seconda della presenza o meno di supporto sociale da parte di insegnanti, psicologi scolastici, famiglia e amici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
