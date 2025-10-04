Perdono il controllo dell'auto e finiscono in un fosso | gravi tre 20enni a Codogno
Tre 20enni sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale nei pressi di Codogno, un comune in provincia di Lodi. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo alla guida dell'auto avrebbe perso il controllo del mezzo che, all'imbocco di una rotonda, è finito in un fosso a bordo strada. Sul posto l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
