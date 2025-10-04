Perchè sono una dog person | dal cane che recupera il passeggino a quello che aiuta a mettere in ordine

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video su Tiktok ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni: mostra dei cani mentre collaborano con le loro persone di riferimento. C'è chi recupera il passeggino che si è mosso senza che l'umano se ne accorgesse, chi passa gli attrezzi per aggiustare una macchina e chi aiuta a mettere in ordine la casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

