Perché non c’è l’acqua a Imola? Ecco cosa è successo
Imola, 4 ottobre 2025 – Mezza giornata senza acqua in pieno centro e anche in buona parte della periferia. A ’bloccare’ i rubinetti sarebbe stato un guasto alla centrale di Pontesanto. «Un guasto elettrico a un sensore che ha bloccato l’impianto di rifornimento», spiega il sindaco Marco Panieri, rispondendo sui social alle tante richieste dei cittadini, rimasti all’improvviso senza acqua. Le prime segnalazioni del guasto sarebbero avvenute attorno alle 15 e il problema, iniziamente un calo di pressione, avrebbe iniziato a manifestarsi nella sua ‘gravità’ pochi minuti dopo lasciando all’asciutto una decine di migliaia di residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
