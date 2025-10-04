Perché l’Italia è diventata la superpotenza del volley
Fenomeni. Seconda generazione. La pallavolo che in un settembre da favola si laurea campione del mondo con le donne prima e gli uomini giusto giusto sei giorni fa, consegna all’Italia lo scettro di capitale mondiale del volley. Ma come ci sono arrivati Anna Danesi e Simone Giannelli ad alzare la coppa in una staffetta ideale femmine-maschi che era riuscita solo all’ex Unione Sovietica, nel 1952 e nel 1960? In due modi molto diversi. Ma che hanno una stessa identica base. Andiamo con ordine. La Nazionale femminile campione olimpica a Parigi è nata sulle ceneri del progetto di Davide Mazzanti, che aveva avuto in sorte forse i talenti più puri del Club Italia, il progetto Federale che raccoglie a Milano le giovani promesse della pallavolo femminile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
