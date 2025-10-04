Perché le donne vivono più a lungo degli uomini? Ci sono tre ipotesi principali e potrebbero essere tutte vere

Wired.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

.e potrebbero essere tutte vere. Ciascuna trova supporto nel più grande studio comparativo portato a termine finora, che ha coinvolto più di mille specie. 🔗 Leggi su Wired.it

perch233 le donne vivono pi249 a lungo degli uomini ci sono tre ipotesi principali e potrebbero essere tutte vere

© Wired.it - Perché le donne vivono più a lungo degli uomini? Ci sono tre ipotesi principali e potrebbero essere tutte vere

In questa notizia si parla di: perch - donne

Le donne vivono di più ma peggio: "Ripartire da ricerca e salute" - In Aoup, che ha ottenuto la certificazione di genere a ottobre scorso, prima azienda ospedaliero- Segnala lanazione.it

Perché le donne vivono più a lungo degli uomini? Il segreto nascosto nel cromosoma X silezioso - L'aspettativa di vita, parentesi Covid a parte, nell'ultimo secolo è cresciuta moltissimo e quasi raddoppiata. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Donne Vivono Pi249