Perché la Colombia si smarca dagli Usa per avvicinarsi alla Cina

Prosegue l'avvicinamento diplomatico tra Colombia e Cina. Se a maggio Bogotà firmava le carte per aderire ufficialmente alla Nuova Via della Seta (ne abbiamo parlato qui ) di Xi Jinping, adesso il Paese dell'America Latina intende completare lo smarcamento dagli Stati Uniti e cementare la partnership con il Dragone. Per farlo Gustavo Petro è disposto a tutto. Negli ultimi giorni, per esempio, il presidente colombiano ha ordinato la rimozione dei diplomatici dall'ambasciata della Colombia a Pechino, accusandoli di voler sabotare le relazioni con il gigante asiatico. "C'è un ministero degli Esteri qui che si vergogna di interagire con la Cina e sabota le relazioni.

