Perché il pallone per i Mondiali di calcio 2026 si chiama Trionda ed è così colorato
Il marchio delle tre strisce è già proiettato verso i Mondiali di calcio 2026. Venerdì 3 ottobre, adidas ha presentato a New York il pallone ufficiale della prossima Coppa del mondo. Sarà quello che vedremo tra i piedi di Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lamine Yamal e Lionel Messi, tutti rigorosamente in scarpe adidas, durante la più grande competizione sportiva del pianeta, ospitata da Canada, Stati Uniti e Messico. Il nome scelto è Trionda, tre onde: un omaggio esplicito (e non l’unico) ai tre Paesi organizzatori. L’idea dell’onda si traduce nella struttura stessa del pallone, composto da quattro pannelli decorati con motivi simbolici e immediatamente riconoscibili: rosso e foglia d’acero per il Canada; blu e stelle per gli Stati Uniti; verde e aquila per il Messico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
