Perché i cani maschi alzano la zampa per fare pipì
I cani maschi alzano la zampa per lasciare un messaggio "forte e chiaro" rispetto alle loro intenzioni, descrivendo così il loro status attraverso il rilascio di feromoni ai conspecifici che passeranno nella stessa zona. Alzare la zampa consente di posizionare il getto e lasciare l'odore anche in punti verticali così che possa durare di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it
