Perché i bambini vogliono ascoltare sempre la stessa storia | i motivi e gli inaspettati benefici

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quanto strano agli occhi di un adulto, chiedere di ascoltare sempre la stessa favola è un comportamento naturale che racchiude benefici cognitivi, emotivi e relazionali. Piuttosto che viverlo come un esercizio di pazienza, può essere considerato un’opportunità: quella di rafforzare il legame con i bambini, favorire l’apprendimento e, con il tempo, accompagnarli verso nuove letture. Le storie per bambini, ripetute o nuove, restano strumenti preziosi per crescere, imparare e sognare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perch - bambini

perch233 bambini vogliono ascoltareLa tecnica dei 3 “sì” per farsi ascoltare dai figli anche quando non vogliono collaborare: l’idea dell’esperta - Un semplice trucco chiamato “tecnica dei 3 sì” può aiutare genitori e figli a ridurre i conflitti quotidiani. Secondo fanpage.it

Ascoltare fiabe: un allenamento per il cervello dei bambini - E quanti Millennial si facevano raccontare le favole dalla nonna? Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Bambini Vogliono Ascoltare