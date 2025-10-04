Perché i bambini vogliono ascoltare sempre la stessa storia | i motivi e gli inaspettati benefici

Per quanto strano agli occhi di un adulto, chiedere di ascoltare sempre la stessa favola è un comportamento naturale che racchiude benefici cognitivi, emotivi e relazionali. Piuttosto che viverlo come un esercizio di pazienza, può essere considerato un’opportunità: quella di rafforzare il legame con i bambini, favorire l’apprendimento e, con il tempo, accompagnarli verso nuove letture. Le storie per bambini, ripetute o nuove, restano strumenti preziosi per crescere, imparare e sognare. 🔗 Leggi su Fanpage.it