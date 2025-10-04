Perché i bambini vogliono ascoltare sempre la stessa storia | i motivi e gli inaspettati benefici
Per quanto strano agli occhi di un adulto, chiedere di ascoltare sempre la stessa favola è un comportamento naturale che racchiude benefici cognitivi, emotivi e relazionali. Piuttosto che viverlo come un esercizio di pazienza, può essere considerato un’opportunità: quella di rafforzare il legame con i bambini, favorire l’apprendimento e, con il tempo, accompagnarli verso nuove letture. Le storie per bambini, ripetute o nuove, restano strumenti preziosi per crescere, imparare e sognare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tra le rovine di Gaza i bambini non giocano alla guerra perché al “pum” non segue una risata: è un boato che spacca i muri, è polvere che brucia i polmoni, è il silenzio improvviso di un compagno di giochi che non risponde più. Ci sono adulti che ad altri pass - facebook.com Vai su Facebook
La tecnica dei 3 “sì” per farsi ascoltare dai figli anche quando non vogliono collaborare: l’idea dell’esperta - Un semplice trucco chiamato “tecnica dei 3 sì” può aiutare genitori e figli a ridurre i conflitti quotidiani. Secondo fanpage.it
Ascoltare fiabe: un allenamento per il cervello dei bambini - E quanti Millennial si facevano raccontare le favole dalla nonna? Lo riporta repubblica.it