Perché i bambini chiedono perché 107 volte all’ora? Ecco cosa succede davvero nella loro mente
Se hai mai trascorso del tempo con un bambino in età prescolare, conosci bene la famosa raffica di domande: “Perché il cielo è blu?”, “Perché i cani abbaiano?”. Prima ancora che tu abbia finito di rispondere a una domanda, sono già pronti con la successiva. È adorabile, fino a quando non ti ritrovi a gestire la centosettesima domanda dell’ora. E no, non è un’esagerazione: uno studio ha rilevato che i bambini tra i 14 mesi e i 5 anni pongono in media proprio 107 domande ogni ora. Ma cosa si nasconde dietro questa ossessione infantile per la parola “perché”? La risposta è più affascinante di quanto si possa pensare e rivela molto sul modo in cui si sviluppa la mente umana. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: perch - bambini
