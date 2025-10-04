Il mondo del cinema si prepara ad accogliere il ritorno di uno dei franchise più iconici della storia della tecnologia e della narrativa futuristica: Tron. Con l’uscita di Tron: Ares, prevista per il 10 ottobre 2025, si riaccendono le aspettative attorno a una saga iniziata oltre quarant’anni fa. Questo nuovo capitolo, diretto da Joachim Rønning, promette di esplorare nuove dimensioni del mondo digitale, mantenendo vivo il legame con le origini e i personaggi storici. La presenza di elementi visivi che richiamano gli effetti pionieristici del primo film del 1982 sottolinea l’importanza di conoscere le radici per apprezzare appieno l’evoluzione tecnica e narrativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Perché guardare il film originale tron prima di tron: ares