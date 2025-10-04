Perché Giulio Ciccone non fa il Giro dell’Emilia A rischio anche il Lombardia
L’ azzurro Giulio Ciccone, alfiere della Lidl-Trek, ha annunciato con un post su Instagram il proprio forfait dal Giro dell’Emilia, che si corre quest’oggi, gara nella quale è stato sostituito all’ultimo momento dal connazionale Simone Consonni. L’italiano spera di rientrare per Il Lombardia. L’ annuncio di Giulio Ciccone: “ Purtroppo mi sono ammalato dopo i Campionati Mondiali e ora sono sceso dalla bici da una settimana mentre mi sto riprendendo. Volevo dare il massimo nelle gare finali della stagione in Italia, ma non sono pronto per essere sulla linea di partenza in questo momento. Nessuna decisione ancora sul Lombardia, perché spero di tornare in tempo per correre una delle mie gare preferite dell’anno “. 🔗 Leggi su Oasport.it
